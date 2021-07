OM eist 27 jaar cel voor executie Syrische militair

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 27 jaar cel geëist tegen de 49-jarige Syriër Ahmad Al K. voor zijn leidende rol bij de executie van een gevangengenomen Syrische militair in juli 2012. Ook is volgens het OM bewezen dat hij een terroristische organisatie heeft geleid. De executie van de militair kwalificeert het OM als een oorlogsmisdrijf.

Al K. vluchtte in 2013 via Turkije naar Nederland en kreeg een tijdelijke verblijfsvergunning. Hij kwam in het Zeeuwse Kapelle terecht en kon zijn vrouw en kinderen laten overkomen in het kader van gezinshereniging. In 2016 kwam hij in beeld in een Duits strafrechtelijk onderzoek. In een daaropvolgend Nederlands onderzoek door het Team Internationale Misdrijven van de politie is onder meer een undercoveragent ingezet. In 2019 pakte de Nederlandse politie Al K. op. Sindsdien zit hij vast. Hij staat terecht voor de rechtbank Den Haag, die voor deze zaak zitting houdt in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.

Doorslaggevend bewijsstuk voor Al K.’s leidende rol bij de executie is een gruwelijke video, die door het Duitse OM is gevonden. Op het negen minuten durende filmpje is te zien hoe de door marteling ernstig gewonde, half ontklede, geboeide en versufte luitenant-kolonel in een jeep naar de oever van de Eufraat wordt gereden en het laatste stuk moet lopen, in de regio Deir es-Zor. “Hij moest zijn dood tegemoet lopen”, aldus de officier van justitie. Wraak op een militair uit het leger van de Syrische president Bashar al-Assad is volgens het OM het motief geweest.

Aan de waterkant wordt 26 keer op het slachtoffer geschoten, met een revolver (door Al K.) en een kalasjnikov. Uit analyse van de beelden is volgens het OM gebleken dat Al K. in elk geval één keer raak heeft geschoten. De verdachte heeft onder meer verklaard dat hij onder druk van anderen heeft meegedaan en dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gemist. De verklaringen van Al K. komen neer op een reeks leugens, meent het OM.

Al K. is uit het Syrische regeringsleger gedeserteerd, na 21 jaar dienst. Volgens justitie heeft hij daarna onder de naam Abu Khudr aan het hoofd gestaan van een brigade die onder de vlag van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra opereerde.

Op de zitting toonde de officier van justitie een videopresentatie van de ontwikkeling van de strijd in Syrië en de vaak gruwelijke gewelddadigheden van Jabhat al-Nusra. De executievideo was daarin opgenomen. Jabhat al-Nusra heeft de executie geclaimd.

De rechtbank Den Haag is in Nederland de bevoegde instantie voor het berechten van internationale misdrijven. De uitspraak volgt op 16 juli, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.