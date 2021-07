Onderzoek UMCU naar geneesmiddel tegen corona

Het UMC Utrecht begint volgende week een groot internationaal onderzoek naar een geneesmiddel tegen corona. Onderzoekers testen of het middel ensovibep het herstel van corona kan versnellen en ziekenhuisopnames kan voorkomen. Het eiwit moet binnen zeven dagen na een besmetting via een infuus worden toegediend.

Het eiwit is ontwikkeld om de verspreiding van een Covid-19-infectie in het lichaam te stoppen. De onderzoekers hopen dat nu aan te tonen. Ensovibep moet voorkomen dat patiĆ«nten ernstig ziek worden, doordat de infectie niet van cel naar cel kan ‘overspringen’. Wie uiteindelijk het medicijn kan krijgen, moet het onderzoek uitwijzen.

“Het aantal besmettingen loopt gelukkig sterk terug. We hebben vaccins, maar die beschermen niet 100 procent. Wij verwachten dat er de komende jaren toch nog behoorlijk wat ziekte blijft, maar niet in de golven zoals we dat eerder tijdens de pandemie zagen. Als het middel inderdaad werkt, kunnen wij hiermee verergering van ziekte en ziekenhuisopnames voorkomen. Dan hebben we naast vaccins ook een behandeling voor mensen in het vroege stadium van infectie”, zegt onderzoeksleider, arts-microbioloog Marc Bonten. Er bestaan al wel behandelingen voor coronapatiĆ«nten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar in het stadium daarvoor nog niet.

Het ziekenhuis zoekt in Nederland honderd vrijwilligers die corona hebben opgelopen, die willen meedoen aan de studie. Wereldwijd zijn er 2400 volwassenen nodig.