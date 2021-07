Ook Albert Heijn breekt met in opspraak geraakte slachterij

Supermarktketen Albert Heijn neemt voorlopig geen vlees meer af dat afkomstig is van de in opspraak geraakte slachterij in Epe. Vlees- en vleeswarenleveranciers van Albert Heijn namen een beperkt aantal rundvleesproducten af van Gosschalk. De supermarktketen wil deze nu niet meer hebben. “De getoonde manier waarop de dieren behandeld worden is natuurlijk vreselijk. Dit kan en mag niet”, aldus Albert Heijn.

De stap van Albert Heijn volgt op een soortgelijke maatregel van fastfoodketen McDonald’s en supermarktketen Boni die ook geen vlees van de slachterij uit Epe meer willen hebben. De slachterij wordt op last van toezichthouder NVWA ook voorlopig gesloten.

De slachterij kwam in opspraak nadat op undercoverbeelden van Varkens in Nood te zien was hoe dieren werden mishandeld door het personeel. De NVWA heeft een deel van de beelden geanalyseerd en daarbij overtredingen geconstateerd. Sindsdien hebben inspecteurs ter plaatse vastgesteld dat bij de slachterij nog meer mis is met het dierenwelzijn.

Gosschalk moet eerst met een “gedegen” plan van aanpak komen om te zorgen dat dieren er voortaan wel fatsoenlijk worden behandeld voordat zij worden gedood. Daarbij moet aandacht zijn voor de wijze van leidinggeven, voor de vakbekwaamheid van medewerkers die met levende dieren werken en ook voor de snelheid van slachten. Pas daarna mag het bedrijf met de NVWA komen praten over heropening.