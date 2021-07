Piets weer: Veel regen op komst

Een oceaandepressie die zaterdagmiddag nog westelijk van de Britse Eilanden ligt lijkt morgen al invloed te krijgen op het weer bij ons. De verwachting is dat deze depressie dinsdag boven het westelijke deel van de Noordzee komt te liggen. Het is deze depressie die in geheel West-Europa voor regelmatig zwaar weer kan zorgen.

Van Zuid Frankrijk en het noordoosten van Spanje tot over Duitsland of nog oostelijker en Scandinaviƫ. Daar horen De Britse eilanden, ons land, Belgiƫ en Luxemburg ook bij, samen met de Alpenlanden. Bij ons in Nederland kan er vanaf de nacht van zaterdag op zondag tot en met woensdagochtend wel eens 45 tot 60 of 70 mm aan regen vallen. Regionaal minder en meer.

Er zal sprake zijn van een heuse inzinking, maar het blijft met gemiddeld 21 of 22 graden nog wel warm. Natuurlijk zullen er ook droge perioden zijn.