Rechtbank doet uitspraak in kort geding complotdenkers Bodegraven

De rechtbank in Den Haag doet vrijdag uitspraak in het kort geding dat is aangespannen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tegen drie complotdenkers. De gemeente eist dat ze stoppen met hun beschuldigende verhalen over vermeende pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven.

De complottheorie├źn van Micha Kat, Joost Knevel en Wouter Raatgever over een elite die kinderen vermoordt, leiden volgens de advocaat van de gemeente tot grote onrust in Bodegraven. Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar begraafplaats Vredehof om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten.

“Het heeft grote impact op de veiligheid en de openbare orde in Bodegraven. Het leidt tot immens verdriet bij nabestaanden en zorgt voor gevoelens van onveiligheid”, zei de advocaat tijdens het kort geding op 17 juni. “Tientallen mensen voelen zich beschadigd en ge├»ntimideerd.” Ook krijgt de burgemeester doodsbedreigingen, moet een gepensioneerde huisarts zijn huis beveiligen en geldt voor de begraafplaats een noodverordening.

Raatgever werd vorige week veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende bedreigende filmpjes. Die zijn onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel.