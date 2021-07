Scholieren horen of ze alsnog geslaagd zijn voor eindexamen

Weer moeten middelbare scholieren gespannen wachten bij de telefoon. Ze hebben onlangs de tweede ronde van de eindexamens gedaan, waarin ze vakken konden herkansen. Op vrijdag worden de normeringen bekend en daarmee hun cijfers. Dan wordt duidelijk of ze alsnog geslaagd zijn en of ze alsnog de vlag met hun schooltas kunnen uithangen.

Bijna 200.000 middelbare scholieren doen dit jaar eindexamen. De eerste toetsen waren op 17 mei. Op 10 juni hoorden de leerlingen of ze na de eerste ronde al geslaagd waren. Het is niet bekend hoeveel kinderen toen feest konden vieren, en hoeveel van hen de herkansingen nodig hadden.

De eindexamens verlopen dit jaar anders vanwege de corona-uitbraak. Scholieren mogen het tweede tijdvak ook gebruiken om een eindexamen voor het eerst te doen. Zo hebben ze meer tijd om zich voor te bereiden. Ook hebben ze dan een uitweg als ze tijdens de eerste ronde plotseling in quarantaine zouden moeten.

Wie in het tweede tijdvak een examen voor het eerst heeft gedaan, heeft binnenkort nog een herkansingsmogelijkheid. Dit is in het derde tijdvak, op 6, 7, 8 en 9 juli. De uitslag daarvan wordt op 15 juli bekendgemaakt. Dan begint voor de laatste examenkandidaten de zomervakantie.

Vanwege de coronamaatregelen is niet alleen de planning van de eindexamens aangepast, de regels zijn ook veranderd. Leerlingen hebben de mogelijkheid om twee vakken te herkansen, eentje meer dan anders. Bovendien mogen ze de uitslag van één vak laten wegstrepen, als dat het verschil maakt tussen zakken of slagen. Het cijfer staat wel op de cijferlijst en de mogelijkheid geldt niet voor een kernvak, zoals Nederlands.