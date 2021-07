Het slachthuis Gosschalk in Epe moet van toezichthouder NVWA vanaf zaterdag voorlopig de deuren sluiten. Dat meldt landbouwminister Carola Schouten. De Tweede Kamer had eerder deze week aangedrongen op sluiting, nadat op beelden te zien was hoe dieren in de slachterij ernstig werden mishandeld door het personeel.