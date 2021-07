Syrische verdachte Kapelle hoort strafeis voor executie militair

Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de strafeis in de zaak tegen Ahmad Al K., de 49-jarige Syriër die in 2019 in het Zeeuwse Kapelle is opgepakt. De man staat terecht voor zijn betrokkenheid bij de executie van een Syrische militair, op 10 juli 2012 in het oosten van Syrië. Al K., een destijds uit het het leger van president Bashar al-Assad gedeserteerde militair, vluchtte in 2013 naar Nederland. In 2016 kwam hij bovendrijven in een Duits strafrechtelijk onderzoek.

Justitie verdenkt Al K. ook van deelname aan een terroristische organisatie. De man zou een aan terreurorganisatie Jabhat al-Nusra gelieerde brigade hebben geleid. De executie kwalificeert het OM als een oorlogsmisdrijf.

Belangrijk bewijsstuk voor Al K.’s rol in de executie is een gruwelijke video. Op het negen minuten durende filmpje is te zien hoe de ernstig gewonde, half ontklede, geboeide en versufte luitenant-kolonel in een jeep naar de oever van de Eufraat wordt gereden, in de regio Deir es-Zor. Daar wordt 26 keer op hem geschoten, met een revolver (Al K.) en een kalasjnikov. Uit analyse van de beelden is volgens het OM gebleken dat Al K. in elk geval één keer raak heeft geschoten. De verdachte heeft onder meer verklaard dat hij onder druk van anderen heeft meegedaan en dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gemist.

De rechtbank Den Haag behandelt de zaak. Zij houdt daartoe zitting in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam.