Tientallen besmette jongeren bezochten discotheek Enschede

Van ongeveer zestig mensen die met het coronavirus zijn besmet, is tot dusver duidelijk geworden dat ze in uitgaansgelegenheid Aspen Valley in Enschede zijn geweest. Dat meldt de GGD Twente.

De GGD heeft alle bezoekers die zaterdag bij Aspen Valley waren opgeroepen zich te laten testen op corona. In de discotheek bleken meerdere mensen die daar zaterdag waren besmet met het coronavirus. Ook personen die geen klachten hebben na het bezoek, zijn verzocht zich te laten testen en thuis te blijven tot de testuitslag bekend is.

Een woordvoerder van de GGD Twente laat weten dat het aantal besmette mensen dat gelinkt kan worden aan Aspen Valley vermoedelijk nog zal oplopen, omdat het bron- en contactonderzoek nog loopt. Ze laat weten dat er onder jongeren in de regio veel animo is om zich te laten testen.