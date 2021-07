Vanaf vrijdag kan het weer: festivallen met 10.000 mensen

Op een festival staan met 10.000 mensen: vanaf vrijdag kan het met de versoepelde coronamaatregelen weer. Stereo Sunday Festival in Venlo is het eerste grote evenement dat de spreekwoordelijke deuren weer mag openen. Op vrijdag 2 en zaterdag 3 juli lopen er per dag zo’n 10.000 mensen op het terrein van het festival.

“We zijn supertrots dat het is uitverkocht. Dat is voor het eerst het geval”, vertelt Mark Boots, hoofd marketing en communicatie, aan het ANP. “We zijn er helemaal klaar voor. Alles loopt goed op schema.”

Onder anderen Bizzey, Lucas & Steve en FeestDJRuud staan op het Limburgse festijn. Er zitten wel wat voorwaarden aan het bezoek: bezoekers moeten volledig gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest meenemen. Dan mogen ze echter wel ongestoord, zonder 1,5 meter afstand en een mondkapje, genieten van de muziek.

Op het terrein zijn vrijwel geen extra maatregelen getroffen, behalve dat de toegangspoorten zijn verbreed. “Zo kunnen meer mensen tegelijk naar binnen voor een soepele doorloop”, vertelt Boots. “Door de coronacheck kan het allemaal wellicht wat langer duren natuurlijk.”