De Jonge snapt niet het verzet tegen coronamaatregelen én vaccins

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kan er met zijn verstand niet bij dat sommige mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen zich ook niet willen laten inenten. Volgens de minister is vaccineren namelijk de enige uitweg uit de coronacrisis, zegt hij in gesprek met NU.nl.

“Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen. Maar zij maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar. Het kan niet allebei”, zegt De Jonge tegen de nieuwssite. “Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.”

“Er is een soort coronamoeheid ontstaan. Een soort boosheid uit machteloosheid. Dat kan ik begrijpen”, aldus De Jonge. “Maar ik kan er met mijn verstand niet bij dat je geen bijdrage wilt leveren om dat nare virus terug te dringen door je te laten vaccineren en tegelijkertijd die maatregelen ook niet wilt.”

De minister maakt zich zorgen dat de “complotterige theorieën die via sociale media worden verspreid” ook in de Tweede Kamer te horen zijn. Hij moet zich vaak inhouden om daar niet op te reageren. “Ik heb heel veel tweetjes niet verstuurd. Sterker nog: ik heb ze ingetypt en toch maar verwijderd. Ook in de Kamer heb ik heel veel uitspraken niet gedaan”, aldus de coronaminister.

“Ik zou inmiddels een stevig kladblok vol hebben als ik die allemaal zou hebben opgeschreven”, zegt De Jonge. “Dus ja, soms trek ik een streep en weerspreek ik het. Maar, ik laat dingen vaak ook onbesproken.”