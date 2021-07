Drogisterijen bezorgd om onlineverkoop pijnstillers

Een grote groep mensen koopt online pijnstillers en andere geneesmiddelen waarvoor geen doktersrecept nodig is, maar daar kleven ook risico’s aan. Webwinkels voor zelfzorgmiddelen geven niet altijd deskundig advies over die medicijnen, waarschuwt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Klanten van webshops overschatten juist vaak de eigen kennis over veilig gebruik van de middelen.

Het CBD liet onderzoeksbureau Info2Action een enquĂȘte uitvoeren onder ruim duizend mensen. Daaruit maakte de branchevereniging op dat 31 procent van de 11 miljoen Nederlanders die pijnstillers gebruiken, deze weleens online kopen. Van de respondenten die dachten genoeg te weten om paracetamol veilig te gebruiken, zou volgens het onderzoek bijna een derde te veel van het middel slikken.

Een te hoge dosering van pijnstillers als paracetamol of ibuprofen kan gevaarlijk zijn. In bepaalde gevallen kunnen mensen bijvoorbeeld leverbeschadiging oplopen als ze te veel paracetamol innemen.

Om de risico’s van de onlineverkoop te beperken, komt het CBD met een keurmerk voor webshops: Keurmerk Zelfzorg Online. Net als in fysieke drogisterijwinkels, bieden webshops met dit keurmerk betrouwbare informatie over de geneesmiddelen die ze verkopen. Een onafhankelijke partij beoordeelt die informatie, belooft het CBD. Vijf grote webshops hebben het keurmerk al binnen. Het gaat om kruidvat.nl, etos.nl, plein.nl, da.nl en trekpleister.nl.