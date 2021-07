OM heeft aangifte rond ‘zelfdodingspoeder’ in behandeling

Een aangifte rond de dood van een 28-jarige vrouw in Den Haag die een ‘zelfdodingspoeder’ zou hebben gekregen via de Coöperatie Laatste Wil (CLW) is in behandeling genomen door het Openbaar Ministerie (OM). Een woordvoerder van het OM Den Haag bevestigt berichtgeving hierover door de Volkskrant.

De vrouw nam het middel september vorig jaar. Ze kreeg kort erna spijt en belandde in het ziekenhuis. Daar overleed zij een dag later. Nabestaanden vinden het onaanvaardbaar dat dit soort middelen in handen komt van instabiele, jonge mensen met psychische problemen.

De politie heeft volgens de nabestaanden gezegd dat er een breder strafonderzoek loopt naar meerdere sterfgevallen van jonge mensen door het poeder. Maar het OM zegt daar niks over.

In Nederland is hulp bij zelfdoding strafbaar. De Coöperatie Laatste Wil, die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed, zegt tegen de Volkskrant het middel niet zelf te verspreiden maar uitsluitend informatie te geven, bijvoorbeeld over waar het poeder besteld kan worden.