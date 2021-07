Protestgroepen voeren actie tegen vaccineren van kinderen

Protestgroepen trekken zaterdag naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen het vaccineren van kinderen. Ook op het dragen van mondkapjes door kinderen en het testen van deze groep hebben ze kritiek. Actiegroep Viruswaarheid organiseert het evenement samen met Police 4 Freedom, Nederland in Verzet, LNN, Lijst 30 en Army of Love.

Tijdens het protest is geen muziek toegestaan. Volgens een woordvoerder van de burgemeester van Den Haag is dat besloten omdat bij vorige protestacties tegen de coronamaatregelen bleek dat mensen door muziek “al snel te dicht bij elkaar gaan staan”.

De organisatoren hebben van tevoren een duidelijk plan moeten opstellen en indienen, ook met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen tijdens het protest. Hulpdiensten zullen hier op toezien, laat de woordvoerder weten. “Anders worden ze daar op aangesproken.”