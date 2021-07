Schot gelost bij overval supermarkt Tilburg, verdachte opgepakt

Bij een overval op een supermarkt in Tilburg is zaterdag door de dader een schot gelost in de winkel. Niemand is gewond geraakt. De verdachte ging er lopend vandoor, maar kon later in de omgeving van de winkel aangehouden worden.

De overval gebeurde rond 16.45 uur op de Dalempromenade. Bij de winkel en in de omgeving wordt onderzoek gedaan. Ook worden getuigen gehoord om vast te stellen wat er precies is gebeurd, aldus de politie.

Volgens Omroep Brabant werd het schot gelost bij de zelfscankassa’s. Een ooggetuige zegt tegen de zender dat daar een gat in het plafond te zien is.