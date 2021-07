Server van universiteit van Leiden gehackt

Een server van de universiteit van Leiden is gehackt. De Iraanse hackgroep met de naam Irvin Club Hackers heeft gegevens van medewerkers, huisadressen en beschrijvingen van onderzoeken van de universiteit in Leiden buitgemaakt. Dat heeft de universiteit bevestigd naar aanleiding van een bericht in het AD.

Volgens een woordvoerster gaat het om een server die wordt gebruikt voor de samenwerking tussen onderzoekers. “Die server staat los van de universitaire omgeving.” Het AD schrijft dat de gegevens van de universiteitsmedewerkers worden aangeboden op het darkweb. Zo zouden sinds enkele dagen afbeeldingen van enkele tientallen huisadressen en vele tientallen mailadressen te zien zijn. Volgens de universiteit gaat het niet om geboortegegevens of andere identificerende data.” De hackers zouden 16 bitcoins eisen, omgerekend ongeveer 450.000 euro. Maar de universiteit zegt niet te willen betalen.

Volgens de universiteit was de server niet goed beveiligd, maar zijn de problemen inmiddels opgelost. “Er waren eerder al problemen met de beveiliging, maar nu hebben we het opgelost.” De universiteit heeft de hack gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.