(Bijna) 16-jarigen kunnen afspraak voor coronaprik maken

Kinderen die zijn geboren in 2005 kunnen sinds zondag 10.00 uur een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een tweet. Wie in 2005 is geboren, is of wordt dit jaar nog 16 jaar. Later komen ook de andere kinderen van 12 jaar en ouder aan de beurt.

Het inplannen van een afspraak kan telefonisch of via www.coronavaccinatie-afspraak.nl. De uitnodiging voor tieners geboren in 2005 valt vanaf dinsdag op de mat. In 2005 zijn er ruim 193.000 jongeren geboren, aldus het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tieners vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen zich te laten vaccineren. Jongeren vanaf 12 tot 16 jaar besluiten samen met hun ouders.

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Ze krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het is de bedoeling dat alle jongeren voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik hebben kunnen halen, en dat ze in de eerste schoolmaand de tweede prik krijgen.

Het kabinet besloot woensdag dat gezonde jongeren mogen worden inge├źnt. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Volgens de deskundigen verkleint het vaccin de kans dat tieners het coronavirus oplopen. Zo’n besmetting verloopt bij de meeste kinderen weliswaar mild, maar er zijn wel degelijk risico’s, aldus de raad. Bovendien voorkomt het vaccin dat jongeren het virus overdragen aan volwassenen.

Op de Waddeneilanden is de vaccinatie van tieners overigens al begonnen. Zo zijn vrijwel alle kinderen van 12 jaar en ouder op Schiermonnikoog woensdag al gevaccineerd, meteen na het besluit van het kabinet.