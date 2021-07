KNMI breidt code geel uit met vier provincies

Het KNMI heeft zondagmiddag voor de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel code geel afgekondigd. In de zuidelijke provincies Limburg en Noord-Brabant was code geel al eerder van kracht.

In het zuiden, midden en oosten van het land trekken de komende uren enkele onweersbuien over, waarschuwt het KNMI. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten en lokaal hagel. Er kan in korte tijd veel neerslag vallen. Automobilisten en evenementen kunnen hinder ondervinden. De buien trekken langzaam naar het noorden.

In Belgiƫ geldt ook code geel. Werchter Parklife heeft het concert van Ronnie Flex & The Fam en Lil Kleine, dat gepland stond voor zondagmiddag, uitgesteld vanwege zware neerslag en onweersbuien.