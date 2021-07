Kunstdetective mogelijk op spoor van gestolen Monet uit Kunsthal

Kunstdetective Arthur Brand is, via een bron, mogelijk op het spoor van een van de zeven kunstwerken die Roemeense criminelen wegnamen uit de Kunsthal in Rotterdam, in oktober 2012. Het gaat om een schilderij van Claude Monet. Brand bevestigt zondag berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Volgens de bron van Brand is het schilderij in handen gekomen van de Griek George S. (49), die vorige week opgepakt werd voor een kunstroof uit de National Gallery in Athene, eveneens in 2012. De bron is een voormalig geliefde van S. en die benaderde Brand ongeveer een half jaar geleden met het verhaal. Behalve de Monet zou S. ook in bezit zijn geweest van een uit de Kunsthal gestolen Picasso, maar dat werk heeft hij mogelijk al verkocht.

De vrouw heeft Brand verteld over mogelijke vindplaatsen van het doek en die heeft de kunstdetective openbaar gemaakt. Het gaat om een kast van de moeder van S., het graf van zijn oom en een geheime dubbele wand in het appartement van zijn oom. Zondag heeft Brand telefonisch contact gehad met de Griekse justitie “op het hoogste niveau” over de kwestie. Hij verwacht dat de politie daar nu aan het zoeken is naar het werk.

Tegen De Telegraaf zegt een woordvoerder van de Kunsthal de berichtgeving over de Monet en ook mogelijk de Picasso op de voet te volgen. “Het zou natuurlijk fantastisch zijn als deze werken weer boven water komen.”

Brand noemt S. een van de meest intelligente kunstrovers die hij ooit heeft gezien. Ook blijken veel dingen die S. aan de vrouw vertelde, te kloppen. Zij staat ook in contact met de Griekse politie en die wist de twee uit de National Gallery ontvreemde kunstwerken te vinden. Het gaat om een Mondriaan en een Picasso die werden teruggevonden in een ravijn in een bos.

De kunstdetective weet niet precies waarom de bron zich een half jaar geleden tot hem wendde. Mogelijk vreesde ze ervoor om op enig moment als medeplichtige gezien te worden in de zwendelzaken, vermoedt hij. “Gezien alles wat hij haar heeft verteld, moet ze op enig moment hebben gedacht dat ze in een film terecht was gekomen.”

De kunstroof in de Rotterdamse Kunsthal was het werk van Roemenen die de schilderijen zouden hebben meegenomen naar hun land. Ze kregen in eigen land celstraf. De doeken zijn niet teruggevonden en zouden deels zijn verbrand.

Arthur Brand staat onder meer bekend als een van de tipgevers die leidde tot de ontdekking van kunstschatten uit de priv├ęcollectie van Adolf Hitler, waaronder bronzen paarden.