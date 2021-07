Lokaal veel wateroverlast door wolkbreuken

Lokaal is er zondag veel neerslag gevallen, zoals in Hengelo waar volgens Weeronline 62 millimeter regen werd gemeten. De meldkamer van de brandweer in de Overijsselse plaats kreeg dan ook veel telefoontjes over wateroverlast, zoals ondergelopen kelders, schuren en woningen. In een groot deel van Nederland gold zondag code geel, maar rond 19.45 uur kleurde heel het land weer groen omdat de buien noordwaarts waren weggetrokken.

De meeste neerslag viel in Overijssel, Gelderland en Groningen. In de Overijsselse plaatsen Oudleusen, Giethoorn en Hattemerbroek viel volgens Weeronline respectievelijk 53, 47 en 46 millimeter. Volgens het weerbureau valt in een gemiddelde junimaand circa 78 millimeter. “Lokaal viel dus driekwart van een gemiddelde maandsom in amper meer dan een uur.”

De wolkbreuk in Hengelo zorgde ervoor dat straten onderstroomden, waarbij sommige wegen tijdens en na hoosbuien niet meer begaanbaar waren. Ook uit Breda, Apeldoorn, Doetinchem en het Limburgse Brunssum kwamen meldingen van fikse plensbuien. Naast veel neerslag was er ook onweer, waarvoor het KNMI had gewaarschuwd, met windstoten en plaatselijk hagel.