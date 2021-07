Politie en betogers slaags met elkaar tijdens betoging Den Haag

Tijdens een aantal kleine, onaangekondigde demonstraties in het centrum van Den Haag is het zondagmiddag tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Demonstranten gebruikten geweld tegen de politie en agenten en leden van de Mobiele Eenheid gebruikten de wapenstok. Een betoger is aangehouden. Er zijn geen agenten gewond geraakt. Of er gewonden zijn onder de demonstranten is niet bekend.

De betogers hadden zich op verschillende plekken verzameld, onder meer in de Grote Marktstraat en op het Spui. Ze werden tegengehouden door de politie. In de binnenstad mag niet worden gedemonstreerd en agenten leidden de betogers daarom richting het Malieveld. Die plek is daar door burgemeester Jan van Zanen speciaal voor aangewezen.

De demonstranten, die in kleine groepen door de stad liepen, protesteerden tegen de coronamaatregelen en de vaccinatie van kinderen. “Door de Mobiele Eenheid is opgetreden tegen mensen die zich niet aan de aanwijzingen hielden. Er was geen demonstratie aangemeld en er was derhalve geen organisatie aanspreekbaar”, aldus de politie.

“Ook in de Archipelbuurt bleek zich een groep van circa 150 demonstranten te hebben verzameld. Die spatte bij het zien van de politie uiteen”, aldus de politie. “Een deel van die groep keerde zich echter alsnog tegen de agenten en gebruikten geweld in een poging uit te breken. Zoals te zien is op camerabeelden die circuleren, zagen de agenten zich genoodzaakt geweld te gebruiken tegen de groep.”

Ook in Utrecht was zondag een coronaprotest. Daar kwamen enkele tientallen betogers op af.