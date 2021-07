Consumenten en supermarkten kiezen steeds vaker voor duurzame kip

Consumenten en supermarkten kiezen steeds vaker voor duurzaam geproduceerde kip en eieren met het ‘Beter Leven’-keurmerk. Dat is goed voor het dierenwelzijn, maar het leidt ook tot hogere productiekosten, meer CO2-uitstoot en hogere prijzen in de supermarkt. Dat concludeert ABN AMRO in een rapport over de pluimveesector.

Zeven op de tien consumenten is bereid om meer te betalen voor kip en eieren als vleeskuikens en leghennen voldoende ruimte krijgen en boeren beter worden betaald, volgt uit het rapport. Ook bij supermarkten staat dierenwelzijn hoog op de agenda, waardoor de pluimveehouderijen wel aan die vraag moeten voldoen.

De Nederlandse pluimveehouderij bevindt zich in de top als het gaat om de overgang naar diervriendelijkere houdsystemen. Zo kan hier 90 procent van de leghennen vrij bewegen, terwijl dat in Europa gemiddeld 52 procent is. Ook bij vleeskuikens gaat het er diervriendelijker aan toe dan voorheen. ABN AMRO verwacht dat het aandeel pluimveevlees met een Beter Leven-Keurmerk zal toenemen van 5 tot 10 procent in 2021 naar 60 tot 80 procent in 2025. Ook verwacht de bank een daling van het totaal aantal vleeskuikens met 15 tot 25 procent in Nederland.

De grotere aandacht voor het welzijn van dieren heeft ook een keerzijde. Want dieren die meer bewegen, hebben meer voedsel nodig. “En dat heeft een hogere CO2-voetafadruk tot gevolg”, zegt ABN AMRO. “De sleutel voor verlaging van de CO2- uitstoot ligt onder meer in de gebruikte grondstoffen voor pluimveevoer.”

De Nederlandse mengvoerindustrie loopt voorop in de kennis over dit soort reststromen en het verkleinen van de CO2-voetafdruk van grondstoffen, aldus de bank. Met deze kennis zijn mengvoerleveranciers in staat om pluimveehouders te helpen bij het verlagen van de milieu-impact.