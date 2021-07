Corona-uitbraak in Maastricht na barbecue cafémedewerkers

Zeker zeventien mensen hebben het coronavirus opgelopen bij een feestje voor cafémedewerkers in Maastricht. Dat aantal kan verder oplopen, aldus de GGD in Zuid-Limburg na berichten in regionale media.

De eigenaar van meerdere Maastrichtse cafés zegt tegen 1Limburg dat ongeveer vijftig medewerkers vorige week dinsdag samen waren gaan barbecueën om het einde van de lockdown te vieren. Volgens de GGD wordt dat verhaal bevestigd door het bron- en contactonderzoek. Onder de positief geteste personen zijn geen cafégasten, aldus de gezondheidsdienst.

De GGD noemt geen namen van cafés, maar zegt dat de besmettingen te maken hebben met horeca rond het Onze Lieve Vrouweplein in de Limburgse hoofdstad. De cafés zouden tijdelijk zijn gesloten. De GGD doet daarover geen uitspraken en de gemeente Maastricht was maandagmiddag niet bereikbaar voor toelichting.