De top-10 studies en andere leuke weetjes

De zomervakantie moet nog beginnen, maar scholen en universiteiten zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Universiteiten verwachten vijf procent meer studenten. Hogescholen verwachten er juist 6,8 procent minder, maar dat zijn er nog altijd veel: 157.950 mensen.

Al jaren de nummer 1

Het is nog even afwachten welke studie dit jaar het meest populair is, maar de top-10 lijstjes zijn over het algemeen behoorlijk stabiel. Op de eerste plaats staat bijvoorbeeld vrijwel altijd geneeskunde, volgens Studiekeuze Qompas. Die studie is zeer populair onder zowel jongens als meisjes op het VWO.

Verschillen tussen jongens en meisjes

Op de HAVO is er wel een duidelijk verschil tussen jongens en meisjes. HAVO-jongens kozen vorig jaar het vaakst voor de HBO-opleiding bedrijfskunde, HAVO-meisjes het meest voor een bachelor toegepaste psychologie. Of dat nu weer het geval is, weten we pas zeker als alle aanmeldingen binnen zijn, maar de kans is groot. De toegepaste psychologie-opleiding is bijvoorbeeld al jaren ontzettend populair.

Vorig jaar tien procent meer inschrijvingen

Er starten dit jaar veel studenten, maar de groei is minder groot dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen bij hogescholen en universiteiten steeg toen met 10 procent. Ook thuisstudie-instellingen zagen er toen veel nieuwe studenten bijkomen. Het vermoeden was uiteraard dat dit samenhing met de corona-crisis. Dat lijkt te kloppen, want dit jaar zakt het weer richting pre-corona-cijfers.

Groei zet in ieder geval door tot 2027

Dat neemt niet weg dat er nog altijd sprake is van een groei. De Vereniging van Universiteiten verwacht dat die doorzet. Zelfs zonder corona was de voorspelling dat er tot 2027 elk jaar meer studenten bijkomen. Na 2027 neemt het aantal 17- tot 25-jarigen pas weer af, en daarmee ook het aantal studenten.

Of tenminste, dat is het idee. En wellicht is dat waar. Maar het is natuurlijk mogelijk dat de gevolgen van de coronacrisis nog veel langer merkbaar zijn in onderwijsland, dat het structureel iets veranderd. Omscholing raakt immers steeds verder ingeburgerd, en de crisis zal dat proces ongetwijfeld versnellen.

Omscholing populairder

Door de coronacrisis zijn meer mensen na gaan denken over omscholing. Noodgedwongen misschien, omdat je bijvoorbeeld in de horeca of evenementenbranche werkte, en simpelweg geen werk meer kon vinden. Maar ook omdat je door al dat thuiszitten veel kon reflecteren en misschien tot de conclusie kwam dat je competenties bezit die nu niet tot hun recht komen.

We hebben in ieder geval gezien dat we vanuit huis ook veel voor elkaar krijgen, en scholen zijn er bovendien nu meer dan ooit op ingericht om onderwijs op afstand te bieden. Voor 25-plussers, die meestal een baan hebben, is dat een belangrijke ontwikkeling. Een studie naast je werk is dan ineens niet meer zo’n onoverkomelijke berg, maar een hobbeltje op de weg naar een wenselijke, haalbare toekomst. Studeren, in de vorm van bijvoorbeeld thuisstudies, zal wellicht dus ook nog wel een tijdje populair blijven onder 25-plussers. Al was het maar omdat je dan niet tussen 157.950 pubers hoeft te zitten.