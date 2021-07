Extern onderzoek naar rapport GGD Kennemerland over kanker

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) laat een externe, onafhankelijke partij onderzoeken hoe een rapport over kankergevallen in de regio tot stand is gekomen. De veiligheidsregio meldt dat daartoe is besloten na overleg met de directeur GGD Kennemerland Bert van de Velden. Het Noordhollands Dagblad schreef zaterdag dat Van de Velden in een GGD-rapport de naam van Tata Steel, de grootste bron van luchtvervuiling in de IJmond, liet schrappen als mogelijke oorzaak van het hoge aantal longkankergevallen in Beverwijk.

“GGD Kennemerland heeft zorgvuldigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan”, stelt Marianne Schuurmans, voorzitter van de Veiligheidsregio Kennemerland. “Het is van het grootste belang dat haar onderzoeken en rapporten onafhankelijk, wetenschappelijk onderbouwd en objectief zijn. Dit moet boven iedere twijfel verheven zijn.” Schuurmans wijst erop dat de bewoners ervan op aan moeten kunnen dat de gezondheidsdienst altijd in hun belang handelt, ook omdat de inwoners van de regio zich “al lange tijd terechte zorgen maken over de toename van het aantal gevallen van kanker”.

Het is nog niet bekend wie het externe onderzoek gaat uitvoeren, maar de veiligheidsregio wil dat dit zo snel mogelijk begint. Om de externe onderzoeker en de bij het GGD-rapport betrokken medewerkers alle ruimte te bieden, draagt Van de Velden de aansturing van deze personeelsleden lopende het externe onderzoek over aan directeur Frans Schippers van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Het Noordhollands Dagblad had via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur stukken achterhaald waaruit volgens de krant naar voren komt dat Van de Velden verschillende keren persoonlijk heeft ingegrepen om Tata Steel uit de wind te houden. In een reactie op die publicatie liet de GGD weten dat in rapportages over kankergevallen in de regio Kennemerland weliswaar is bekeken of het aantal is toegenomen, maar dat niet is gekeken naar de mogelijke oorzaak ervan. Dat zou de reden zijn dat eventuele veroorzakers niet “specifiek bij naam” genoemd worden.