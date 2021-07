Extinction Rebellion bezet kantoor ABP op de Amsterdamse Zuidas

Ongeveer twintig mensen van de actiegroep Extinction Rebellion hebben maandagmorgen de lobby van een kantoor van het pensioenfonds ABP op de Zuidas in Amsterdam aan het Gustav Mahlerplein bezet. De actievoerders, onder wie leraren en ambtenaren, eisen dat hun pensioenfonds ABP direct stopt met de investeringen in olie-, gas- en kolenbedrijven.

Het gaat om minimaal 15 miljard euro dat het ABP heeft belegd in de fossiele industrie. “We blijven hier tot onze eis is ingewilligd. Er is geen tijd meer”, stelt de actiegroep.

Volgens een woordvoerder van Extinction Rebellion is de actie geweldloos, kunnen de werknemers van het ABP gewoon naar binnen en wordt hen geen strobreed in de weg gelegd. “We hebben slaapspullen mee en blijven zo lang als nodig is”, zegt de woordvoerder.

“De wereld bevindt zich in een klimaatnoodtoestand. We zijn het aan onszelf en alle komende generaties verplicht om er niet een beetje, maar ├ílles aan te doen dat de wereld leefbaar blijft. Daarvoor offeren we met liefde onze vrijheid op, voor zolang als het nodig is”, aldus Petra Verdonk, universitair hoofddocent en dus ook ABP-pensioendeelnemer.

De actievoerders zitten in de lobby van de Amsterdam Symphony toren, waar onder meer APG, de pensioenuitvoerder van het ABP, is gevestigd.

Twee weken bezette Extinction Rebellion ook al een kantoor van het ABP in Heerlen.