Kinderen en corona: hoe ga je daar het beste mee om?

Kinderen worden veel minder vaak ernstig ziek door het coronavirus. Ze hebben evengoed wel heel veel last gehad van de coronacrisis, zo blijkt uit de enorme stapel onderzoeksrapporten die er inmiddels ligt. De moeilijke onderwijssituatie, de eenzaamheid, het niet kunnen sporten: vooral op kinderen heeft dat een enorme impact gehad. Hoe maken we het leven voor hun weer een stukje leuker?

Kinderfeestjes, sporten en andere leuke dingen

Sinds de scholen weer zijn heropend is er voor veel kinderen al een hoop verbeterd. Sommige kinderen leren duidelijk beter op afstand, maar de isolatie is voor veel jongeren een uitdaging geweest. Scholen zijn dan ook weer massaal leuke dingen aan het organiseren nu dat het weer mag: schoolreisjes, museumbezoekjes, een sportdag, een kinderfeestje voor groep 8. Het mag en het kan gelukkig weer. Organisaties die kinderfeestjes organiseren, krijgen ook weer veel aanvragen binnen. Blijwin, een organisatie die kinderdisco’s en schoolfeesten organiseert: “Sinds de versoepelingen is het razend druk. De Kidz-DJ’s van Blijwin zitten de komende tijd vaak al helemaal volgeboekt. Bij bijna alle kinder-entertainers zitten de agenda’s vol.”

Extra aandacht doet goed

Uit de publicatie ‘Kwetsbare kinderen in coronatijd’ van de Kinderombudsman blijkt dat veel kinderen tijdens de coronacrisis het sociale contact met vrienden misten en behoorlijk last hadden van het gebrek aan (sport)activiteiten. Maar er waren ook positieve geluiden. De toegenomen aandacht die ze van hun ouders kregen, was voor velen bijvoorbeeld heel prettig.

Laat ze meedenken

Een ander opvallend punt: volgens onderzoek van de Erasmus en de Radboud Universiteit voelden kinderen en jongeren zich tijdens de pandemie zeer sterk betrokken bij fysiek kwetsbare mensen en zorgmedewerkers. Ze waren zelfs zo betrokken, dat ze bereid waren met hen meer te delen dan met hun eigen familie en vrienden. ‘Kinderen en jongeren die al veel emotionele steun geven, zijn vaker bereid nog meer te geven aan onbekende kwetsbaren’, zo is te lezen in het verslag.

Vaccineren – of niet

Wellicht kan de enorme bereidheid van jongeren om zich te vaccineren daardoor verklaard worden. Uit onderzoek van het RIVM en de GGD dat 21 mei gepubliceerd werd, bleek dat 85 procent zich wilde vaccineren. Gezien de kleine kans dat ze zelf last krijgen van het virus, hebben kinderen duidelijk de behoefte een bijdrage te leveren aan het oplossen van de problemen van deze tijd – al dan niet in de vorm van een vaccinatie.

Minder zorgen

Of kinderen in de gelegenheid gesteld moeten worden om dat te doen, is iets waarover de meningen verdeeld zijn. Gelukkig is iedereen vrij daar zelf een keuze in te maken. Maar dat kinderen zo betrokken zijn is uiteraard mooi. Het wijst ons er ook weer op hoe belangrijk het voor een kind is om niet te worden omringd door zorgen. Als het niet goed gaat met de wereld om ze heen, gaat dat ze duidelijk niet in de koude kleren zitten.

Perspectief

Het is wellicht een open deur, maar als we de wereld weer een beetje leuker voor ze willen maken, is een positieve benadering van de werkelijkheid nog altijd de beste aanpak. De werkelijkheid mooier maken dan ze is, is natuurlijk iets anders – kinderen zijn niet gek – maar perspectief bieden kan altijd. Al is het maar op een vrolijk kinderfeestje.