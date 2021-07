OM vervolgt Rotterdamse oud-PVV-voorman voor groepsbelediging

Het Openbaar Ministerie vervolgt een voormalig lijsttrekker van de PVV in Rotterdam voor groepsbelediging en aanzetten tot haat. De 58-jarige man heeft volgens het OM in 2016 “als privépersoon” in een podcast een groep mensen beledigd en daarmee de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschreden.

Volgens ingewijden gaat het om Géza H., die in december 2017 lijsttrekker van de PVV in Rotterdam werd, zonder enige politieke ervaring. Een dag later maakte de partij de benoeming alweer ongedaan, wegens gebleken extreemrechtse sympathieën.

Het is nog niet bekend wanneer H. terecht zal staan.