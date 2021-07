Ongeveer 15 Nederlandse vrouwen uit kampen in Syrië ontsnapt

De afgelopen jaren zijn “ongeveer vijftien” Nederlandse IS-vrouwen ontsnapt uit Koerdische opvangkampen in het noordoosten van Syrië. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse mannen ontsnapt, schrijven de demissionaire bewindslieden Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer.

Er ontsnappen regelmatig mensen uit de overvolle kampen. “Vaak is het onduidelijk om welk aantal het gaat en bestaat er evenmin zekerheid over hun nationaliteit en leeftijd. Ook is er vaak onduidelijkheid wanneer de ontsnappingen plaatsvonden”, aldus Kaag en Bijleveld.

De vrouwen bevinden zich onder meer in de kampen al-Hol en al-Roj. De omstandigheden in de kampen zijn volgens hulpverleners erbarmelijk. Volgens de inlichtingendienst AIVD verblijven dertig Nederlandse vrouwen in kampen van de Syrische Koerden. Ook zijn daar nog 75 kinderen met een Nederlandse link.

In november 2020 meldde minister Ferd Grapperhaus (Justitie) dat sinds eind juni van dat jaar vermoedelijk een of meerdere Nederlandse vrouwen waren ontsnapt uit al-Hol.

Het kabinet maakt zich zorgen over de ontsnappingen. “Ontsnapte uitreizigers kunnen zich immers weer aansluiten bij terroristische groepen en ze zouden onder de radar kunnen terugkeren naar Nederland. Het kabinet heeft maatregelen getroffen om het risico van onopgemerkte terugkeer van uitreizigers naar Nederland te minimaliseren”, aldus Kaag en Bijleveld.

Begin vorige maand werd een Nederlandse uitreiziger en haar twee kinderen opgehaald uit Noord-Syrië. De Koerdische autoriteiten willen af van de buitenlanders. De Nederlandse regering zet zich niet actief in om de uitreizigers te repatriëren.