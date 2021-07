Aantal coronapatiënten op de ic’s weer afgenomen

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares is afgelopen etmaal weer gedaald. Momenteel liggen 103 ernstig zieke patiënten op een ic-afdeling van een Nederlands ziekenhuis, blijkt uit de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Maandag waren dat er nog 110. Dat was een toename van 11 patiënten ten opzichte van zondag, de grootste stijging sinds 5 mei. De afgelopen twee maanden was bijna elke dag een daling te zien in de cijfers.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal opgenomen coronapatiënten afgelopen etmaal ook af. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 109 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 17 minder dan maandag.