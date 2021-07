Aantal positieve coronatesten in een week verdubbeld

Meer dan twee keer zoveel mensen hebben afgelopen week positief getest op het coronavirus als in de week ervoor. In totaal zijn 8541 nieuwe besmettingen geconstateerd, zo blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een week eerder noteerde het instituut 4208 gevallen.

Het is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen maanden. Sinds de piek van eind april nam het aantal nieuwe gevallen iedere week af, in de vorige rapportage nog met ruim een kwart, maar aan die reeks is nu dus een abrupt einde gekomen. Vooral onder jongeren, van wie er nog maar weinig volledig zijn gevaccineerd, neemt het aantal besmettingen hard toe. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar is zelfs sprake van een verdriedubbeling. Steeds meer besmettingen gebeuren op feesten en in de horeca.

Meerdere factoren spelen een rol in de nieuwe toename. De meeste coronamaatregelen zijn op 26 juni afgeschaft, waardoor weer meer mensen samenkomen. Verder worden sinds kort honderdduizenden mensen per week getest omdat ze naar een evenement of discotheek willen waar ze geen afstand meer tot anderen hoeven te houden. Ook bij die testen komen weleens besmettingen aan het licht.

En dan is er nog de opmars van de zogeheten Delta-variant van het virus. Die is 40 tot 60 procent besmettelijker dan de Alfa-variant, die voorheen bekendstond als de Britse variant. Inmiddels veroorzaakt de Delta-variant, die voor het eerst in India opdook, volgens het RIVM de meeste besmettingen in Nederland. Ook werken de coronavaccins er net iets minder goed tegen, zeker als iemand nog maar één dosis heeft gekregen.

De verspreiding van de Delta-variant werd versneld doordat Nederlandse vakantiegangers ermee besmet raakten in landen als Spanje en Portugal. Dat gebeurt nog steeds volop. Afgelopen week testten 946 mensen kort na een bezoek aan het buitenland positief. Van deze mensen waren er 420 in Spanje geweest, bijna de helft. Een kwart was in Portugal geweest (242 mensen). Buurland Duitsland staat met een veel lager aantal van 51 meldingen op de derde plaats.

Het advies om je na vakantie te laten testen, wordt amper opgevolgd, bleek onlangs uit gedragsonderzoek van het RIVM. Daaruit werd ook duidelijk dat steeds minder mensen met klachten die kunnen duiden op corona thuisblijven en zich laten testen. Slechts de helft van de ondervraagden doet dat.

De besmettingsgraad is ondanks de forse stijging overigens wel nog een stuk lager dan op de piek van eind april. Toen testten dagelijks meer dan 9000 mensen positief.

Volgens de laatste cijfers is het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, gestegen tot 0,97. Dat cijfer loopt wel ruim twee weken achter op de werkelijkheid. Afgelopen vrijdag stond het reproductiegetal nog op 0,82. Het aantal ziekenhuisopnames was vorige week nog wel zeer laag: volgens voorlopige cijfers werden 47 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, van wie 7 op de intensive care.

Van de testen bij de GGD was 4,5 procent positief. Dat was een week eerder 3,1 procent.