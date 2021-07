De Jonge: toch 2 weken wachten met feesten na laatste coronaprik

Mensen die na volledige coronavaccinatie weer het nachtleven in willen, moeten daar toch twee weken mee wachten. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge gezegd. Tot dusver mocht iedereen meteen na de tweede prik – of na één prik met het Janssen-vaccin – weer naar de club of discotheek.

“We zien het aantal besmettingen sterk oplopen”, zegt De Jonge. “Dat was deels ook wel te verwachten, maar met deze snelheid is het toch een reden voor zorg en alertheid.” De bewindsman benadrukt dat meer bewegingsvrijheid “niet gratis” is.

Daarom kan straks pas twee weken na volledige vaccinatie een QR-code worden aangemaakt die toegang geeft tot bijvoorbeeld horecagelegenheden en evenementen waar geen anderhalve meter afstand gehouden hoeft te worden. De aanpassing gaat “op korte termijn” in, laat de minister weten.

De Gezondheidsraad houdt twee weken aan als termijn voor een goede bescherming. Deskundigen waarschuwden de afgelopen week al voor de risico’s op een uitbraak als er veel mensen bij elkaar zijn, zonder afstand, terwijl de vaccins nog niet goed genoeg werken.