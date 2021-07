Drie verdachten aangehouden voor neerschieten Peter R. de Vries

Dinsdagavond heeft de politie drie verdachten aangehouden in verband met de moordaanslag op Peter R. de Vries. Dat heeft de Amsterdamse korpschef Frank Paauw gezegd op een persconferentie.

Door getuigen ter plaatse kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Deze auto is op de snelweg A4 staande gehouden, aldus Paauw. Twee verdachten zijn gearresteerd. De mogelijke schutter zit daarbij, zei Paauw.

Een derde verdachte is aangehouden op “een locatie in Amsterdam”, aldus de korpschef. Dat zou in Amsterdam-Oost zijn geweest. Volgens Paauw heeft de op de A4 tot staan gebrachte auto de focus bij de politie. Of er een wapen in dat voertuig is gevonden, wilde Paauw niet zeggen.