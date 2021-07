Festival Cannes tijdens corona: veel tests en veel Nederlanders

De Franse badplaats Cannes maakt zich op voor de 74e editie van het Filmfestival. Het is ruim twee jaar geleden dat het evenement plaatsvond. Door corona gingen geplande edities in mei 2020 en mei van dit jaar niet door. Het festivalterrein is een streng gereguleerde ‘bubbel’. Zowel gasten als sterren moeten aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn. Anders moeten zij eens in de twee dagen een PCR-test doen. Hiervoor is een speciale testlocatie op het terrein ingericht.

De openingsfilm dinsdagavond is de musical Annette van de Franse regisseur Leos Carax. De juryvoorzitter dit jaar is regisseur Spike Lee. Het is voor het eerst dat een persoon van kleur de jury van het prestigieuze evenement leidt.

De competitie om de Gouden Palm kent dit jaar veel vaderlandse tintjes. Er is geen Nederlandse film geselecteerd, maar regisseur Paul Verhoeven dingt wel voor de derde keer mee naar de hoofdprijs met zijn nieuwe Franse nonnendrama Benedetta. De film gaat vrijdag in première. Acteur Gijs Naber speelt de hoofdrol in het drama The Story of my Wife van regisseur Ildikó Enyedi. Zowel Verhoeven als Naber zal in Cannes aanwezig zijn bij de première van deze films.

De animatiefilm Waar is Anne Frank van regisseur Ari Folman draait buiten de competitie op het festival. De film, die werd gecoproduceerd door onder meer het Amsterdamse productiehuis Submarine, brengt de denkbeeldige vriendin Kitty aan wie Anne haar dagboekteksten richtte tot leven. De film speelt zich af in het huidige Amsterdam.

Het festival in Cannes duurt tot en met zaterdag 17 juli.