Frustratie bij huisartsen: AstraZeneca-besluit nieuwe complicatie

Huisartsen weten niet wie ze straks nog moeten gaan vaccineren, nu mensen in plaats van de tweede AstraZeneca-prik mogen kiezen voor inenting met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Daarom praat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) met de overheid over de gevolgen, en over de kosten die de huisartsen hebben gemaakt. “De uitnodigingen, locaties en medewerkers zijn immers al geregeld”, aldus de LHV.

De LHV noemt het besluit “opnieuw een door een beleidswijziging veroorzaakte complicatie in het toch al moeizame vaccinatieproces met AstraZeneca”.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte de beslissing over de tweede AstraZeneca-prik dinsdag bekend. Mensen die Pfizer in plaats van een tweede AstraZeneca-prik willen, kunnen zich vanaf volgende week vrijdag melden. De Gezondheidsraad had maandag gezegd dat Pfizer na AstraZeneca net zo goed beschermt als twee doses AstraZeneca, en misschien wel beter.

Het is niet bekend hoeveel mensen nu nog wachten op een tweede AstraZeneca-prik. Volgens de LHV zijn huisartsen in het hele land bezig met herhaalprikken voor AstraZeneca.