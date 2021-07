Online shoppen: de 4 grootste valkuilen

Het aantal verstuurde pakketten is in 2020 flink toegenomen, zo meldt de ACM. Dit is een direct effect van het feit dat we meer online shoppen dan ooit. Maar dat gaat niet helemaal zonder slag of stoot – er gaat nog altijd veel mis bij het online shoppen. Voor welke valkuilen moet je oppassen?

Het is overduidelijk te danken aan de particulieren dat het zo goed gaat in de postbranche. Volgens de ACM (Autoriteit Consument en Markt) is het aantal zakelijke poststukken gedaald met 8 procent. De hoeveelheid brievenbuspost van consumenten is daarentegen juist met 8 procent gestegen. Het aantal verstuurde pakketten nam met 35 procent toe.

1. De reviews niet lezen

Voor veel mensen is de corona-crisis een eye-opener geweest: online shoppen blijkt ontzettend makkelijk en kan een hoop geld schelen. Maar er gaat ook veel mis. Als je online winkelt, kan je bijvoorbeeld niet zelf even die super betaalbare tablet bekijken en testen. 75 euro voor een tablet lijkt misschien weinig, maar het is best een hoop geld als die tablet het vervolgens na één keer gebruiken al niet meer doet.

Het is dus belangrijk van tevoren de reviews te lezen en eventuele consumentenonderzoekjes te bekijken. En het is uiteraard verstandig dat niet op de site zelf te doen, maar even door te surfen naar een onafhankelijke review-site. Op een site zoals reviewify.nl kan je – zonder ergens lid van te worden – eindeloos veel productreviews vinden.

2. Onbetrouwbare webshops

Vervolgens moet niet alleen het product, maar ook de webshop oké zijn. Je hebt natuurlijk niets aan een extreem goed werkende budget-tablet als die nooit wordt bezorgd. En het is ook een beetje jammer als dat leuke verjaardagscadeautje twee weken te laat is.

Het regende het afgelopen jaar klachten over webshops die niet bleken te doen wat zij beloofden. Vooral de levertijden vallen nogal eens tegen. Maar ook gaan ze niet altijd even netjes om met consumenten die bestellingen annuleren of retourneren, en zijn ze soms vreselijk slecht bereikbaar, zo blijkt uit de klachten die de ACM vorig jaar over webwinkels ontving.

Die problemen kan je in de meeste gevallen vermijden door je niet alleen in het product, maar ook even in de webwinkel te verdiepen. Ook daarover zijn reviews te vinden. Let daarnaast op of ze een webwinkel-keurmerk hebben, of je ook achteraf mag betalen en of ze telefonisch bereikbaar zijn – oplichters hebben niets aan een betaling achteraf, en hebben echt geen telefonische helpdesk waar ze hun slachtoffers te woord staan.

3. Slecht functionerende bezorgdiensten

Overigens ligt het probleem met de levertijden lang niet altijd aan de winkel. Ook de bezorgdienst moet natuurlijk meewerken. PostNL – net als voorgaande jaren de grootste in Nederland op dat gebied – kwam de afgelopen tijd regelmatig ongelukkig in het nieuws.

Los van extreme vertragingen tijdens bijvoorbeeld de feestdagen raakte ze onlangs nog een aantal postzakken met examenpost kwijt. Ook is het bekend dat de arbeidsvoorwaarden van de zogenaamd zelfstandige postbezorgers niet bijzonder goed zijn. In april j.l. stapte een groep postbezorgers om die reden nog naar de rechter.

4. Te weinig betalen

Het ligt dus lang niet altijd aan de winkels, of het product, als de online-winkelervaring tegenvalt. Gelukkig doen veel webwinkels het ontzettend goed. Het is vooral zaak goed op te letten wat je bestelt, waar je het bestelt, en je af te vragen of die euro minder wel echt de moeite waard is.

Want laten we wel wezen: een winkel die altijd snel levert, waarvan de spullen goed zijn, die zorgt dat je nooit op je geld hoeft te wachten, altijd snel reageert, netjes zijn medewerkers betaalt en zijn belasting afdraagt, heeft ook meer onkosten. Als je dat allemaal wil, is het niet meer dan terecht dat je daar ook iets aan bijdraagt. Het volk krijgt de leider die het verdient – hetzelfde geldt voor de klant en zijn webwinkel.