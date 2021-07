Peter R. de Vries: naast misdaadverslaggever, ook mediaman

Woordvoerder van families in coldcase-onderzoeken, adviseur van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo en allrounddeskundige. Peter R. de Vries speelt al decennialang een grote rol in de Nederlandse misdaad- en mediawereld. Dinsdagavond werd hij in het centrum van Amsterdam neergeschoten.

Sinds 1995 maakte De Vries zeventien jaar lang het crimeprogramma Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. Met zijn reportages over het opsporen van misdadigers kreeg hij internationaal veel lof. Gaandeweg specialiseerde het programma zich in coldcase-onderzoeken en moordzaken van kinderen.

De Vries won met het programma diverse prijzen. In 2003 werd hij Omroepman van het jaar en in 2009 werd hij uitgeroepen tot mannelijke tv-persoonlijkheid van het jaar.

In 2012 kwam er een einde aan het misdaadprogramma, maar De Vries verdween niet uit de media. Hij schreef verschillende boeken, waaronder het autobiografische De R van Rebel, Een crimineel liegt niet altijd en De ontvoering van Alfred Heineken. Ook was hij betrokken bij de internationale verfilming van de Heineken-ontvoering. De misdaadverslaggever was ook regelmatig in talkshows zoals Jinek en RTL Boulevard te zien om daar duiding over misdaadzaken te geven.

Hij schoof vaak als deskundige aan in zaken waarin hij zelf ook een grote rol speelde. Het grote liquidatieproces Marengo bijvoorbeeld, als woordvoerder van kroongetuige Nabil B.. Ook voerde hij het woord namens de zussen van Willem Holleeder, Astrid en Sonja en speelde hij een grote rol als woordvoerder van de familie in de zaken van Nicky Verstappen en Tanja Groen. Ook zorgt hij voor een doorbraak in de Puttense moordzaak.

Zijn grootste televisiesucces kreeg De Vries in 2008 met zijn reportage over de verdwijning van Natalee Holloway. Met ruim 7 miljoen kijkers verbrak hij alle kijkcijferrecords. Voor de reportage won hij de prestigieuze International Emmy Award.

Eind 2021 staat het tweede deel van De Grote Sinterklaasfilm gepland, met een rolletje erin voor De Vries. In het eerste deel was hij ook al te zien. Hij noemt het acteerwerk “een leuk uitstapje”. “Maar ik blijf wel gewoon een journalist, dat zal ik in de kern altijd blijven.”