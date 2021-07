PvdA wil ook volgend jaar honderden miljoenen tegen wooncrisis

De PvdA wil dat ook volgend jaar honderden miljoenen extra beschikbaar komen om de wooncrisis aan te pakken. De partij wist eerder samen met GroenLinks af te dwingen dat het inmiddels demissionaire kabinet daar dit jaar 450 miljoen euro extra voor uittrekt, en wil dat voor 2022 een vergelijkbaar bedrag op tafel komt.

Kamerlid Henk Nijboer komt dinsdag met dat voorstel tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Voorjaarsnota. Hoewel het demissionaire kabinet geen grote besluiten meer neemt en de woningnood naar verwachting een prominente rol gaat spelen aan de formatietafel, hoopt hij op voldoende steun van andere partijen. “Het kabinet mag dan demissionair zijn, de Kamer is dat niet”, zegt de PvdA’er.

Het kabinet sloot vorig jaar een deal met de linkse partijen over de woonbegroting van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Dat was nodig om verzekerd te zijn van voldoende steun in zowel de Eerste als de Tweede Kamer. De huurstijging werd beperkt en er werd eenmalig extra geld gereserveerd voor onder meer verduurzaming en leefbaarheid in kwetsbare wijken.

Wat Nijboer betreft blijft het daar niet bij. Het uitgangspunt is volgens hem steeds geweest dat die extra investering een opmaat zou zijn naar een meer structurele aanpak van het nijpende tekort aan goede en betaalbare woningen door een nieuw kabinet. “Want hiermee zijn alle problemen, op zowel de huur- als koopmarkt, natuurlijk nog lang niet opgelost.”

Ook GroenLinks vindt dat de verbeterde economische vooruitzichten ruimte bieden voor meer uitgaven dan minister Wopke Hoekstra van Financiën in de Voorjaarsnota heeft aangekondigd. Kamerlid Bart Snels van GroenLinks zal er onder meer op aandringen dat extra geld opzij wordt gezet om het CO2-doel te halen dat voortvloeit uit de klimaatrechtszaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat.

GroenLinks deed vorige week samen met PvdA en D66 een oproep aan staatssecretaris Dilan Yesilgöz-Zegerius van Energie en Klimaat om nog voor de zomer met een plan te komen om de uitstoot verder terug te dringen. Om het doel te halen (25 procent minder uitstoot dan in 1990) zou nog dit jaar minstens één kolencentrale dicht moeten. Daarvoor, en om andere vergroeningsmaatregelen te treffen, zijn volgens Snels honderden miljoenen extra nodig.