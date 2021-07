SER-jongeren: huidig leenstelsel studenten weg, basisbeurs terug

Een reeks jongerengroepen uit onder meer de studentenbewegingen en de vakbonden onder de vlag van de SER wil dat de basisbeurs terugkeert en er een ruimere aanvullende beurs komt voor studenten. Het huidige leenstelsel wordt als een grote last ervaren en bevordert de zelfstandigheid van studenten niet. Dat stelt het SER Jongerenplatform in de verkenning ‘Studeren zonder druk: Voorstel voor een nieuw studiefinancieringsstelsel’ die dinsdag is gepubliceerd.

Het nieuwe stelsel moet volgens het platform, een orgaan van de Sociaal-Economische Raad waarin onder meer jongerenorganisaties van FNV en CNV en studenten- en scholierenorganisaties als de Landelijke studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn vertegenwoordigd, de “huidige kwetsbare positie van lage en middeninkomensgroepen onder het leenstelsel verbeteren en de zelfstandigheid van studenten bevorderen”.

Dat moet gebeuren door betere financiering vanuit de overheid, zodat studenten minder afhankelijk zijn van grote leningen en ouderlijke bijdragen.

Het SER Jongerenplatform pleit voor een alternatief stelsel met drie speerpunten: de herinvoering van een basisbeurs, een ruimere aanvullende beurs en een compensatieregeling voor de tussengeneratie, die nu in een studieduur van vijf jaar een gemiddelde schuld per student van 42.000 euro oploopt.

De gevolgen van het huidige leenstelsel, dat vijf jaar bestaat, zijn volgens de verkenning ingrijpend. Studenten gaan gebukt onder schulden en dat “heeft gevolgen voor hun persoonlijke ontwikkeling, hun studiegedrag en hun welzijn”, aldus de jongerengroepen van de SER. Bijna 7 op de 10 voltijdstudenten hebben een lening, van gemiddeld 700 euro per maand. “Die getallen stijgen gestaag.”