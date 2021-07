Twee problemen CoronaCheck-app nog niet opgelost

Twee problemen bij het ophalen van een vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app zijn nog niet opgelost, meldt het ministerie van Volksgezondheid desgevraagd. Het ministerie werkt samen met koepelorganisatie GGD GHOR Nederland en het RIVM aan een oplossing.

Een deel van de mensen die een infectie met corona hebben doorgemaakt en één keer zijn gevaccineerd kan nog steeds geen groen vinkje krijgen in de app, terwijl dit wel zou moeten lukken. Dit probleem speelt al langer en is volgens het ministerie inmiddels voor een groot deel van de mensen verholpen. “We zoeken nog naar een oplossing voor de mensen bij wie dit nog niet is gelukt”, aldus een woordvoerster.

Daarnaast staat bij een deel van de mensen zowel de eerste als tweede coronaprik op dezelfde datum geregistreerd. Daardoor lijkt het voor de app alsof zij maar één prik hebben gehad. Dit probleem is qua omvang een stuk kleiner, aldus het ministerie, maar speelt ook al sinds de QR-codes aangemaakt kunnen worden waarmee mensen naar een evenement of op reis kunnen.

Er wordt gezocht naar een technische manier om beide problemen in één keer op te lossen. Tot die tijd probeert het ministerie samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM, die de vaccinatiegegevens aanleveren, om het probleem per individueel geval te corrigeren.