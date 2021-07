‘Aanslag Peter R. de Vries zorgt voor schok in de rechtsstaat’

Met het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries gaat er “een schok door de rechtsstaat”. Dat zegt de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves in een eerste reactie. Hij spreekt van “verschrikkelijke gebeurtenissen”. De Vries is dinsdagavond beschoten in Amsterdam, hij ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

“Onze gedachten zijn bij Peter R. de Vries en zijn naasten, en ook bij zijn collega‚Äôs. Journalisten zoals hij controleren de rechter en houden ons daarmee scherp. Ze zijn onmisbaar binnen onze democratische rechtsstaat en we moeten alles op alles zetten zodat ook zij hun belangrijke werk zonder vrees voor geweld kunnen doen”, aldus Naves.

De Vries is behalve journalist ook vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Ook vervult hij de rol van woordvoerder in diverse rechtszaken, bijvoorbeeld voor de familie van de in 1998 gedode Nicky Verstappen.