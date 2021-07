Bloemen en kaarsjes op plek van aanslag op De Vries

In de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam waar Peter R. de Vries werd neergeschoten liggen een paar bloemen en staan wat kaarsjes. Dat is, naast de aanwezige cameraploegen en journalisten, het enige dat woensdagochtend herinnert aan de aanslag op het leven van de misdaadverslaggever en mediaman.

Op de grond liggen een paar losse rozen en in een vaasje zit een klein rood-wit boeketje. Ook brandt een kaarsje. Een ander kaarsje is inmiddels uit. Verder is er niets te zien van de schietpartij waardoor De Vries zwaargewond raakte.

Behalve de aanwezige pers zijn er nauwelijks omstanders op straat.