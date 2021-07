Boeren wijzen bestuurders op stikstofuitstoot andere sectoren

Delegaties van actievoerende boeren zijn in diverse steden in gesprek gegaan met provinciebestuurders. Ze willen het onder meer hebben over stikstofuitstoot van bedrijven uit andere sectoren dan de landbouw, die volgens hen ten onrechte niet over een natuurvergunning beschikken. Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) vroeg zich bijvoorbeeld af hoe het zit met de vergunningsplicht van Brabantse vestigingen van supermarktketen Jumbo.

FDF-voorzitter Mark van den Oever ging in het provinciehuis in Den Bosch in gesprek met commissaris van de Koning, Ina Adema. Zij liet meteen weten dat het beantwoorden van vragen over vergunningen tijd kost. Bovendien heeft FDF een Wob-verzoek ingediend met dezelfde vraag. Dat proces is gaande, aldus de woordvoerder van Adema.

De vergunningen waar het om draait zijn vereist als een bedrijf of een project negatief effect kan hebben op beschermde natuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om het neerkomen van stikstof op Natura 2000-gebieden. Landbouwbedrijven in de buurt van zulke gebieden moeten doorgaans een vergunning hebben. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor bouwprojecten.

Honderden boeren kwamen met hun trekkers naar Den Bosch. Van den Oever noemde de opkomst “gigantisch” en hoger dan verwacht. In een toespraak zei hij dat de boeren zich “niet laten verdrijven”. De commissaris van de Koning zei tegen hem dat ze zich geen Brabant zonder boeren kan voorstellen.

FDF dreigt naar het distributiecentrum van Jumbo in Veghel te koersen als antwoorden van de provincie uitblijven. Ook overwegen de boeren met hun trekkers naar Eindhoven Airport te rijden. Zij vinden dat boeren nu harder worden aangepakt in het stikstofdossier dan andere sectoren, zoals de luchtvaart, de industrie en de detailhandel.

In Assen ging FDF-secretaris Sieta van Keimpema in gesprek met de commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma, en gedeputeerde Henk Jumelet (Landbouw). Ook daar is bedrijvigheid in de buurt van beschermde natuurgebieden een van de gespreksonderwerpen. “Het stikstofprobleem is niet alleen van de boeren, maar van alle Nederlanders”, zei Van Keimpema. De boeren vinden dat overheden moeten optreden tegen bedrijven die in de buurt van beschermde Natura 2000-gebieden zitten zonder natuurvergunning.