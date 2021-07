Delfts museum Prinsenhof kan dankzij schenking toch renoveren

De gemeenteraad van Delft stemt naar verwachting alsnog in met een bijdrage van 18 miljoen euro voor een verbouwing van Museum Prinsenhof. Dat zegt de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt in NRC. Een financiële bijdrage voor de grootschalige renovatie die 30 tot 37 miljoen euro gaat kosten, werd eerder door de gemeente afgeblazen toen duidelijk werd dat Delft flink moet bezuinigen.

Dat de renovatie van het museum nu wel doorgang kan vinden komt door een schenking van 10 miljoen euro die de Delftse familie Vlek begin vorige maand deed. De gemeente krijgt 10 miljoen euro die ze mag bestemmen voor het Prinsenhofcomplex. Dat is, circa 70 jaar na de laatste grote werkzaamheden, dringend toe aan renovatie en groot onderhoud.

“Ik was natuurlijk enorm dankbaar, maar voelde ook een grote verantwoordelijkheid. We moesten het wel kunnen waarmaken, voldoende draagvlak creëren in de stad. Het valt niet te ontkennen dat Delft een arme gemeente is”, aldus Van Bijsterveldt in de krant. Ze hoopt dat het Rijk en andere partijen zullen bijdragen om het bedrag dat voor de renovatie noodzakelijk is, bijeen te brengen. “We hebben de verantwoordelijkheid voor dit ook nationaal belangrijke museum, in het gebouw dat een belangrijke rol speelde in het ontstaan van de republiek.”

Museum Prinsenhof Delft is gevestigd in het gebouw waar Willem van Oranje in 1584 werd doodgeschoten door Balthasar Gerards. De kogelgaten zijn voor bezoekers nog steeds te zien in een muur in de hal van het gebouw.