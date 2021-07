EBU ‘geschokt en bedroefd’ door aanslag op Peter R. de Vries

De European Broadcasting Union (EBU) is “geschokt en bedroefd” door het nieuws over de neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries, zo meldt de organisatie in een verklaring. De EBU bestaat uit voornamelijk publieke omroepen uit de meeste Europese landen.

“De Vries is al meer dan 30 jaar onderzoeksjournalist en heeft zich onvermoeibaar ingezet om corruptie te bestrijden en misstanden aan het licht te brengen”, schrijft de organisatie, die vooral bekendstaat om de productie van het Eurovisie Songfestival. “Hij levert regelmatig bijdragen aan de Nederlandse televisie en presenteerde jarenlang zijn eigen misdaadprogramma.”

Het hoofd van de EBU, Liz Corbin, noemt De Vries “een dappere en onverschrokken journalist” en het neerschieten van hem “een aanval op de vrijheid van de media zelf”. “Peter R. de Vries en zoveel andere onderzoeksjournalisten doen ongelooflijk werk: licht schijnen op donkere plekken en vechten voor de waarheid en voor gerechtigheid. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat journalisten misdaad en corruptie kunnen onderzoeken zonder hun eigen persoonlijke veiligheid in gevaar te brengen.”