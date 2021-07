Grapperhaus en Halsema bezoeken RTL Boulevard om De Vries

Demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema brengen woensdagavond een bezoek aan de redactie van RTL Boulevard. Daar zullen ze hun steun betuigen vanwege het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister spreekt wederom van een “laffe aanslag” op De Vries, die ook voor zijn collega’s als “zeer schokkend” is ervaren.

RTL Boulevard staat woensdagavond volledig in het teken van De Vries. Een woordvoerder kon niets zeggen over de invulling van de uitzending. De 64-jarige verslaggever werd dinsdagavond in Amsterdam neergeschoten na een uitzending van het programma waarbij hij aanwezig was. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.