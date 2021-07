Malieveld begint vol te stromen met tractoren voor boerenprotest

Ruim voor het begin van het boerenprotest in Den Haag begint het Malieveld vol te stromen met toeterende tractoren. Het waren er anderhalf uur voor het begin van de actie al zo’n zeventig. De eerste boeren die arriveerden stelden hun tractoren op in een halve cirkel op het veld.

Net als bij eerdere protesten hebben veel actievoerders borden met leuzen op hun voertuigen gezet. Die gaan onder meer over stikstofbeleid, dat volgens een van de boeren “wanbeleid” is, en over de toekomst van boerenbedrijven in Nederland. “Gebruik je verstand, behoud boeren in ons thuisland”, staat te lezen op een bord. “Klimaatgekkies moeten ook eten”, meldt een ander. Ook de klassieker ‘No farmers no food’ is present.

Op het veld staan ook enkele vrachtwagens. Er wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen voor het protest, dat officieel om 11.00 uur begint. Op het gras wordt een podium opgebouwd en er worden toiletten neergezet. De politie is ook al met een aantal busjes aanwezig.

Via de snelweg A12 zijn meer tractoren onderweg naar de Hofstad.