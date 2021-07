Moeder Nicky Verstappen houdt hoop: Peter R. is sterk

Berthie Verstappen, de moeder van Nicky Verstappen, houdt hoop dat Peter R. de Vries “zich erdoorheen worstelt”. “Hij is sterk, dus we hebben hoop”, zegt ze tegen het ANP. De Vries ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij dinsdagavond in Amsterdam werd neergeschoten, onbekend is hoe het woensdagochtend met hem gaat. “Het is lastig, we wachten in spanning af tot we wat horen”, zegt Verstappen.

“Gistermiddag hebben we hem nog gesproken over onze zaak”, zegt Verstappen, doelend op de middag voor de aanslag op de misdaadverslaggever. Sinds de 11-jarige Nicky in 1998 dood werd gevonden op de Brunssummerheide in Limburg, staat De Vries de familie bij in het onderzoek naar zijn dood en als vertrouwenspersoon. “We hebben altijd veel contact gehad.”

Na de beschieting heeft Verstappen wel mensen die dicht bij de De Vries staan gesproken, maar ook zij weet niet hoe de misdaadverslaggever eraan toe is. “We duimen voor de mensen die dicht bij hem staan, dat hij zich hier doorheen kan worstelen.”