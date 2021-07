De politie heeft een verdachte aangehouden voor het dodelijke ongeval met een vrachtwagen in Rotterdam waarbij een motoragent woensdagochtend om het leven kwam. De vrachtauto reed door na het ongeval.

De vrachtwagen die vermoedelijk betrokken was bij de fatale aanrijding is gevonden. De politie onderzoekt nog of de verdachte die is aangehouden de chauffeur van de vrachtwagen is.