RTL Boulevard woensdagavond in teken van Peter R. de Vries

RTL Boulevard staat woensdagavond in het teken van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, laat een woordvoerder van RTL weten. De 64-jarige verslaggever werd dinsdagavond in het centrum van Amsterdam neergeschoten.

Over de invulling van de uitzending kan de woordvoerder nog niets bekendmaken. Wel is al duidelijk dat er tijdens RTL Boulevard en later op de avond bij Humberto geen reclame te zien is.

Eerder liet Boulevard-presentatrice Marieke Elsinga al weten enorm op te zien tegen de komende uitzending. Ze denkt dat die waarschijnlijk de moeilijkste wordt die ze ooit heeft gemaakt.

RTL Nederland, productiehuis Fremantle en het team van RTL Boulevard lieten al weten enorm te zijn geschrokken van het nieuws over De Vries. In een gezamenlijke verklaring noemden ze het “een onbeschrijfelijk laffe daad”. “Peter betekent als vriend en collega veel voor ons allemaal. Zijn menselijkheid, moed, strijd tegen de misdaad en voor de vrijheid van meningsuiting zijn inspirerend en essentieel voor onze samenleving. Ons hart en medeleven gaan uit naar Peter zelf en de mensen die hij liefheeft.”